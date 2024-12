Lanazione.it - Appuntamento con la lettura grazie a ’Pagine d’inverno’

Si chiamanosia per grandi e per bambini che si traduce ’nati per leggere’ nel salottino della biblioteca comunale. Incontro-con i bambini e bambine, una trentina a ogni incontro-lezione, seduti, composti e (quasi) silenziosi ad ascoltare ’letture a bassa voce’, accompagnati da altrettanti genitori alla vigilia delle feste più belle dell’anno. Prezioso progetto in tre atti studiato, promosso e organizzato dal Comune e dalla Pro Loco dedicato ai più piccini per cominciare e insegnare a leggere un libro. "A cosa serve un libro? A crescere, sognare, desiderare, danzare. persino a niente": dall’omonimo libro-gioco illustrato da Arianna Papini, presente all’ultima lezione con oltre trenta bambini e bambine e altrettanti genitori. Lezioni, appuntamenti con i bambini e bambine da applausi per insegnare a leggere il libro.