Messinatoday.it - Antonio Cabrini ospite d'eccezione del "1° Memorial Collica, Ingrillì e Reale"

Leggi su Messinatoday.it

Doppio appuntamento per la prima edizione del “” a Capo d’Orlanndo, che unirà sport, comunità e ricordi. La manifestazione si terrà giovedì presso il “Ciccino Micale Stadium” e venerdì al Palatenda in Piazza Stazione, offrendo un’opportunità unica per onorare.