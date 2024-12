Genovatoday.it - Andrea Orlando sceglie la Liguria: "Mi dimetto da parlamentare"

Leggi su Genovatoday.it

"Questa settimana mi dimetterò dalla carica di deputato per rimanere in consiglio regionale". Lo ha annunciato sui canali social, che annuncia di avere scelto di rimanere in consiglio regionale, dove siederà tra i banchi del Partito Democratico."È stata la prima idea che ho.