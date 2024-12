Anconatoday.it - Ancona, rimpasto in vista? Convocato il consiglio direttivo d'urgenza, nell'odg la sfiducia al presidente

– Tra un mercato che sembra sul punto di offrire novità (lavori in corso per garantire a mister Gadda un rinforzo per il reparto offensivo) ed una squadra che veleggia spinta da una serie di quattro vittorie ed un parie ultime cinque, tornano d’attualità le vicende societarie.