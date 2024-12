Ferraratoday.it - Ambiente, previsti sforamenti delle polveri sottili: scattano le misure emergenziali

Leggi su Ferraratoday.it

Il bollettino di Arpae prevede per le prossime ore il superamento in città della soglia di legge di Pm10 nell'aria. A questo proposito, nelle giornate di martedì 17 e mercoledì 18 a Ferrara saranno in vigore ledisposte dalle normative regionali per la tutela della qualità.