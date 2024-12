Ilrestodelcarlino.it - Alcol e droga al volante: controlli a tappeto anche a Bologna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 16 dicembre – Da oggi a domenicala polizia stradale sarà impegnata, con le sue pattuglie, nell’operazione europea “Alcohol & drugs”, l’iniziativa europea di sensibilizzazione contro la guida in stato di ebbrezza organizzata da Roadpol – european roads policing network. Un’iniziativa che si traduce in giornate diche vedranno impegnata la Polstrada su tutte le strade e autostrade del Paese.che cadono in un periodo di grandi spostamenti, con l’esodo in particolare verso sud per le festività natalizie. E soprattutto, a poche ore dall’introduzione del nuovo codice della strada che tanto sta facendo discutere e che ha scatenato un accesso botta-e-risposta tra Vasco Rossi e il ministro Matteo Salvini. L’obiettivo dell’operazione contro la guida in stato di ebrezza o dovuta all’assunzione di droghe, è quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero delle vittime da incidente stradale.