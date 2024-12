Unlimitednews.it - Alagna “Il credito alle imprese ha avuto un andamento flettente”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ilè sicuramente il motore dell’attività economica. Lo stato dell’arte è quello di unverso leche negli ultimi mesi ha un, anche se per la verità questa flessione riguarda più le piccole, non tanto le grandi. Quindi siamo in una fase riflessiva dell’del”. Così Emanuele, direttore della filiale regionale della Banca d’Italia, a margine dell’assemblea annuale CNA Sicilia dal titolo “per lo sviluppo della Sicilia”, al Cruise Terminal di Palermo. “E’ certamente un problema quello del– aggiunge-. E’ chiaro che ledevono mettersi nelle migliori condizioni per risultare affidabili verso il sistema creditizio, quindi spesso il problema è quello del funzionamento in generale dei servizi e della macchina amministrativa pubblica che consente agli intermediari di erogare ilsenza eccessivi rischi”.