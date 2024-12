Avellinotoday.it - Aias, Vassiliadis (Ugl): "Siamo pronti a tutto per salvaguardare lavoratori e pazienti"

Leggi su Avellinotoday.it

stanchi del silenzio assordante che avvolge il centro. Vogliamo delle risposte concrete per iche rischiano il licenziamento e per iche vedranno interrompere le terapie in modo inaccettabile".Così Costantinos, segretario generale dell' Ugl Avellino.