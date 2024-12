Ilrestodelcarlino.it - A fuoco la mansarda di un appartamento. Le fiamme squarciano il tetto della palazzina

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Hanno visto il fumo uscire dale, dopo i primi attimi di paura, hanno tempestivamente dato l’allarme ai vigili di. È successo ieri pomeriggio, intorno alle 14.30 a Cognento, dove è andata aladi unasituata in via Guareschi. Sul posto sono arrivati tempestivamente tre squadre di vigili del, con un’autopompa e anche un’autoscala per domare velocemente le. Fortunatamente, non si registrano feriti: stando alle prime ricostruzioni, infatti, l’incendio è partito dalla canna fumaria del caminetto, ma ladell’situato all’ultimo piano, in quel momento, era vuota. Nessuno è rimasto intossicato o ferito. Soltanto due settimane fa si era verificato un altro rogo in città, precisamente in via Mantova, partito da una cucina: i vigili delavevano messo in salvo quattro persone.