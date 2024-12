Anteprima24.it - 10eLotto: a Monte Procida colpo da 30mila euro

Tempo di lettura: < 1 minutoIlpremia la Campania. Nell’estrazione di sabato 14 dicembre centrato a, in provincia di Napoli, un 6 Doppio Oro da. L’ultimo concorso delha distribuito premi per 14,4 milioni diin tutta Italia, per un totale di oltre 3,6 miliardi didall’inizio del 2024.L'articolo: adaproviene da Anteprima24.it.