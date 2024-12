Sport.quotidiano.net - Volley serie B: col Silvolley terzo in classifica. 4 Torri, sfida al vertice

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo tre vittorie consecutive, oggi alle 18 a Trebaseleghe la 4deve dimostrare di poter puntare davvero ai playoff e quindi alla promozione. Il Silina -2 dalla vetta, ma fino a una settimana fa – quando è incappato in un pesante ko nel big match di Monselice – comandava il girone in maniera autorevole. In trasferta finora la squadra di Fortunati non ha sbagliato un colpo: cinque successi su cinque, e domenica scorsa si è finalmente sbloccata anche in casa battendo 3-1 Massanzago. Un ottimo biglietto da visita in vista dello scontro diretto di Trebaseleghe, contro una delle formazioni meglio attrezzate della categoria. Le prime nove giornate di campionato disputate hanno confermato che il Silè una squadra estremamente competitiva. Finora i padovani hanno conquistato sette vittorie: sei consecutive nelle prime sei giornate, ma soltanto una nelle ultime tre.