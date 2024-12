Sport.quotidiano.net - Volley serie A2 femminile. San Giovanni va a caccia del riscatto

Dopo la sconfitta, inaspettata, con Costa Volpino, oggi in casa al PalaMarignano (ore 17) l’Omag Mt Sanè chiamata a un prontocontro la Clai Imola. Il sestetto imolese non è più quello incontrato nel girone di andata, e nell’ultima gara al PalaRuggi la squadra di coach Caliendo è riuscita a strappare un set alla corazzata Messina. Inoltre dicembre sarà un mese impegnativo per le marignanesi, che mercoledì alle 20.30 sono chiamate a un’altra fatica poiché affronteranno, nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa, l’Esperia Cremona, di nuovo in casa. Per quanto concerne il derby di Romagna, coach Caliendo di Imola dovrebbe partire oggi con Emma Rizzieri al palleggio opposta a Sara Stival, Valentina Pomili e Katarina Bulovic in posto quattro, Beatrice Bacchilega ed Eva Ravazzolo al centro, libero l’esperta Alessia Mastrilli.