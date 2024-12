Sport.quotidiano.net - Volley Serie A2. Conad, occasione da non fallire: al Bigi arriva Palmi

da nonper una(12) che ha bisogno di continuità. A una settimana dal blitz a Porto Viro, Reggio ospita alle 16 il fanalino(5) nella 12ª giornata, desiderosa di migliorare la terzultima piazza attualmente detenuta in compagnia di Cantù, a -2 da Pineto. I calabresi, in trasferta, non hanno mai vinto, con uno score di 0-6 e soli 3 set ottenuti lontani dalle mura amiche, anche se hanno dimostrato di essere vivi superando 2 giornate fa Porto Viro, rilanciandosi parzialmente in graduatoria. A introdurre il match è il palleggiatore Pier Paolo Partenio (foto): "Dopo due turni in trasferta torniamo alper una gara dura e delicata.ha cambiato trainer e palleggiatore di recente, questo è motivo di scossa: hanno attaccanti interessanti, tuttavia noi siamo consapevoli dei nostri mezzi e vogliamo dare continuità al successo di Porto Viro, dimostrando quello che valiamo".