Sportintv.eu - VNL 2025: svelate le sedi e i giorni. Tutta la competizione sarà in diretta su VBTV

Leggi su Sportintv.eu

In vista della tanto attesa Volleyball Nations League (VNL), Volleyball World ha svelato le città ospitanti, i gironi, i calendari delle squadre e tutte le informazioni per seguire tutte le partite che saranno trasmesse indalla piattaforma di. I fan di tutto il mondo avranno l’opportunità di ritrovarsi in alcune delle città .L'articolo VNLlee ilainsuproviene da Sport in TV.