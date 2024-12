Sbircialanotizia.it - ‘Visioni sul set’, gli scatti di Giovanni Piperno in mostra a Roma

Il regista e documentarista: "Il cinema non è sogno solo per chi lo guarda, ma talvolta anche per chi lo fa", le foto esposte nella libreria Spazio Sette dal 17 dicembre al 16 febbraio 'Visioni di un aiuto operatore. Fotografie di set tra gli anni '80 e '90' di': questo il titolo della .