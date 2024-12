Ilrestodelcarlino.it - Virtus, l’ora della svolta: "Omegna banco di prova"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo Capo d’Orlando e Saronno, stasera alle 18 laImola proverà a vincere la terza gara consecutiva con. Un’altra tappa importante per i ragazzi allenati da coach Galetti; nella sfida odierna farà il suo esordio in giallonero il neo arrivato Lorenzo Zangheri. Una gara in cui i gialloneri possonore, ed è questo l’obiettivo di Magagnoli e compagni: "è la terza forza del campionato – commenta il direttore generale Gabriele Torreggiani –, ha vinto 7 delle 8 partite giocate in casa. Sul loro campo hanno raccolto risultati migliori, servirà una prestazione importante sfruttando il supporto del PalaRuggi. Per batterli ci vuole una buonain attacco, se ci sarà concretezza davanti con oltre 80 punti, le chance di vittoria saranno maggiori. Dobbiamo finire a punteggio alto, questo ci permetterebbe di aumentare le probabilità di aggiungere un’affermazione al nostro bottino attuale.