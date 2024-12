Monzatoday.it - Video Gol Lecce-Monza 2-1, highlights e sintesi

Leggi su Monzatoday.it

In un campionato ancora da decidere, non ci sono solo tanti scontri al vertice ma anche tante battaglie nelle retrovie.Nella sedicesima giornata, infatti, si affrontano, in uno scontro molto importante per la salvezza.Nella prima frazione succede di tutto, prima i.