Iltempo.it - "Video fuori dall'ordinario". Liberata la cantante arrestata in Iran

È stata rilasciata laiana Parastoo Ahmadi, il cui arresto era stato denunciato in relazione aldi un'esibizione senza il velo e con un vestito scollato. Secondo l'avvocato della, Milad Panahipur, Ahmadi è statainsieme agli altri due componenti della sua band e - ha detto al giornale Shargh - per ora non sono state formalizzate accuse nei loro confronti. Silenzio delle autoritàiane sul caso. La Polizia di Mazandaran ha solo confermato che era stata convocata per essere ascoltata in relazione a un «» e che - ha riportato l'agenzia Tasnim - aveva poi «lasciato gli uffici di Polizia accompagnataa famiglia».