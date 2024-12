Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2024 ore 19:00

Leggi su Romadailynews.it

DEL 15 DICEMBRE ORE 18.20 FRANCESCA LOIACONOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA PONTINADOVE SEGNIALIAMO TRE INCIDENTIIL PRIMO è CAUSA DELLE CODE TRA VIA DI PRATICA E SPINACETOIL SECONDO TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMAIL TERZO ALL’ALTEZZA DI APRILIA,IN TUTTI I CASI IN DIREZIONE DELLA CAPITALESULLA CASSIA VEIENTANA, PER UN SINISTRO AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE TRA FORMELLO E SANTA CORNELIA VERSO IL RACCORDODIAMO UNO SGUARDO AL TRATTO URBANO DELLA A24DOVE SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTROCI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULAREIN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E Più AVANTI TRA CASILINA E ANAGNINAIN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANASULLA DIRAMAZIONESUD SI RALLENTA TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMOINFINE ANDIAMO SULLA COLOMBO, QUI IL TRAFFICO è RALLENTATO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIADA FRANCESCA LOIACONO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.