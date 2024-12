Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2024 ore 11:30

DEL 15 DICEMBRE ORE 07.20 GAIA MARINA MAMALCHIUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE.RICORDO CHE OGGI è IN VIGORE IL FERMO PER I MEZZI PESANTI NELLA FASCIA ORARIA 09 – 22.PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:SULLA LINEA-NAPOLI VIA FORMIA, DIREZIONE: CIRCONE FERROVIARIA SOSPESA TRA PRIVERNO E MONTE SAN BIAGIO PER ACCERTAMENTI TECNICI SULLA LINEAPER LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, NELLE STAZIONI FERROVIARIE DITUSCOLANA E MONTEROTONDO-MENTANA, I TRENI REGIONALI DELLE LINEE-PISA, ORTE-FIUMICINO E-VELLETRI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI O CANCELNI FINO AD OGGI, DOMENICA 15 DICEMBRE.DA GAIA MARINA MAMALCHI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral