"Via Isonzo, le valvole anti-allagamento doveva metterle la sinistra 50 anni fa"

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Massimiliano Pompignoli, replica alle affermazione del capogruppo del Pd, Alessandro Gasperini, che aveva accusato l’amministrazione comunale di essere arrivata tardi, dopo 18 mesi dall’alluvione, all’idea di mettere una valvola di ‘non ritorno’ delle acque nelle fogne di via, mentre non si è stati capaci di evitare l’esercizio provvisorio. "Farebbe meglio a chiedere al suo partito – attacca Pompignoli (nella foto) – e agli amministratori che per cinquant’hanno governato questa città il motivo vero per cui, in tutto questo tempo, non sia stato fatto nulla per migliorare la gestione delle acque meteoriche e la tenuta del sistema fognario in viae via Pelacano". Pompignoli difende l’amministrazione di Gian Luca Zattini, che ha progettato "un intervento che andava fatto cinquant’fa e che avrebbe certamente mitigato il difetto della rete fognaria e impedito il ritorno in superficie delle acque dal fiume".