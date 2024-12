Calcionews24.com - Verona, Zanetti: «Dobbiamo essere degni della piazza, finalmente ci siamo ricompattati»

Le parole di Paolo, allenatore del, nel post partitavittoria per 3-2 contro il Parma. Tutti i dettagli in merito Paoloha parlato a Dazn nel post partita Parma-, terminata 2-3. CHE SETTIMANA E’ STATA – «Ci son tante cose che al momento non voglio dire. C’è l’orgoglio diusciti insieme da questa tempesta. .