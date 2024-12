Ferraratoday.it - Verde pubblico, in programma la sostituzione di alberi all'interno di nidi e scuole

Leggi su Ferraratoday.it

Per ragioni di tutela della sicurezza dei cittadini, si sono resi necessari alcuni interventi per la rimozione di una serie di piante che, a seguito di indagini di stabilità, sono risultate in condizioni fitosanitarie e vegetative compromesse. Gli interventi sono innei prossimi giorni.