Laverita.info - «Una falange a difesa dell’Occidente». Milei conquista la platea meloniana

Folla in visibilio per il leader argentino. «Serve un internazionalismo della destra contro il virus woke». E a «Quarta Repubblica» dichiara: «Le tasse sono un furto. L’aborto? Come se vi gettassi da un aereo».