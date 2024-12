Quotidiano.net - Un tesoro di Jackson nel magazzino abbandonato

Nastri con circa 15 canzoni inedite di Michael(1958-2009) sono stati trovati in una nord di Los Angeles, come riferisce Hollywoood Reporter. La scoperta – tra cui un duetto con LL Cool J - è stata fatta da Gregg Musgrove, un ex agente di polizia, in un ripostiglio che apparteneva a Bryan Loren, un produttore musicale che ha lavorato con il Re del Pop e che ora non si trova da nessuna parte. Le registrazioni risalgono, secondo le iscrizioni sulle cassette, al periodo 1989-1991, prima del lancio dell’album Dangerous (1991). Tracce – in cui Jacko non solo canta ma parla e scherza – che rimarranno con molta probabilità sconosciute al grande pubblico: laEstate, che gestisce l’eredità di Michael, crede che possedere i nastri non significhi averne i diritti; sostiene anche che questo materiale non è “nuovo” e che ci sono registrazioni originali "nelle casseforti" della tenuta.