Tutto facile per l’Adamant

montebelluna 65 adamant ferrara 94 MONTEBELLUNA: Spinazzè 9, Bedin, Muaremi, Marin 15, Salvietti, Bertan 5, De Marchi 24, Guerrini 2, Martin 7, Guidolin 2. All. Saccardo. ADAMANT FERRARA: Dioli 11, Sackey 6, Drigo 10, Santiago 19, Tio 8, Yarbanga 20, Solaroli 2, Chessari 4, Ballabio 7, Marchini 7. All. Benedetto. Parziali: 11-24; 23-51; 41-71. E’ poco più di una formalità la trasferta a Montebelluna per, che travolge la formazione di casa e torna al successo dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale con Padova. La partita dura sostanzialmente un paio di minuti, perché poi i biancazzurri prendono subito il largo: al 10’ è 11-24 e all’intervallo è addirittura +28.gestisce nella ripresa, dà minuti importanti al giovane Dioli, che risponde presente con una prestazione sopra le righe, e torna a muovere la classifica in attesa del big match di domenica prossima con Pordenone.