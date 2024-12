Quotidiano.net - Turismo in Italia: crescita per città d'arte e montagna, ma flessione generale delle presenze

Due turisti su tre sceglieranno unad'o una località montana, inanche grazie al meteo favorevole per le piste da sci. È la fotografia fatta dal Centro Studi Turistici di Firenze per AssoConfesercenti, sulla base di un sondaggio somministrato ad un campione di 1.225 imprenditoriricettività. Dopo due anni distraordinari, il mercato deldà segnali di stabilizzazione e rallenta la sua corsa. Per il periodofestività, nelle strutture ricettivene sono attese circa 16,3 milioni di, un risultato indel -1,5% rispetto allo scorso anno anche per una riduzione dei visitatori stranieri. Il quadro che emerge è improntato alla prudenza. L'obiettivo è quello di eguagliare le performance della scorsa stagione, ma la percezione degli imprenditori è che il mercato stia nel complesso rallentando, anche se le aspettative del settore sono per un leggero miglioramento della tendenza grazie alle pnze last minute.