Traffico Roma del 15-12-2024 ore 13:30

LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati studio Sonia cerquetani rallentamenti e code sul Raccordo Anulare nuvole due carreggiate tra casina e Appia per un evento nell’area del Circo Massimo chiuse via dell’Ara massima di Ercole e via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via San Teodoro ripercussioni alin tutta la zona lavori urgenti sulla tangenziale est e fino alle 16 chiusa tra viale di Tor di Quinto Largo Ferraris IV in direzione dello Stadio Olimpico e per questa chiusura si registrano rallentamenti da via dei Campi Sportivi fino al 6 di gennaio le ZTL del centro storico del Tridente saranno attive tra le 6:30 e le 20 stessa validità estesa anche alle giornate del sabato e festivi con esclusione del 25 di dicembre ma per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito