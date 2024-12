Ternitoday.it - Terni, Stefano Bandecchi: “Finalmente possiamo mettere in opera la macchina tappabuche”. Ecco le strade e le zone individuate

Leggi su Ternitoday.it

Un annuncio con allegato la reportistica degli interventi. Il sindacoha pubblicato un video su instagram dichiarando: “inlae le attrezzature per fare le righe per terra. A breve arriveranno le attrezzature per asfaltare le.