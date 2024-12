Ternitoday.it - Terni, Sebastian Montesi maestro internazionale di padel: “Sport semplice da imparare ed adatto a tutte le età”

Leggi su Ternitoday.it

Da qualche anno è divenuto uno deglipiù praticati. Eppure ilè una disciplina che detiene una propria storia ben radicata. Nasce in Messico per poi svilupparsi in Argentina ed approdare in Europa, in particolar modo in Spagna. In Italia è ormai diffusissimo e praticato da giocatori.