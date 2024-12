Fanpage.it - Teo Mammucari: “Ero in panico, soffro le donne forti. Ho sbagliato, ma anche Fagnani mi deve delle scuse”

Leggi su Fanpage.it

Teo, intervistato da Selvaggia Lucarelli, spiega cosa c'era dietro al comportamento adottato durante l'intervista a Belve, per cui è stato criticato. Il conduttore dice di essersi sentito fragile e di essere andato in: "Prendo il Lexotan, non sto bene".