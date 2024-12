Anteprima24.it - Tennis, Ylenia Zocco (Ct San Giorgio del Sannio) campionessa italiana di doppio Under 16

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiGiornata storica per, giovaneta del Ct Sandelche al centro di preparazione Olimpica di Formia si è laureata16 dimente nel singolare è stata sconfitta solo in finale contro la forte siciliana Elisabetta Allegra. Dopo un anno condito da alcuni problemi fisici, lata di origini irpine è scesa in campo in non perfette condizioni fisiche ma è stata brava a crescere partita dopo partita confermandosi uno dei profili più interessanti delgiovanile italiano.al primo turno ha sconfitto Diana Rolli (2.5) 62 64; negli ottavi di finale Alessia Massimilla (2.6) 61 62; nei quarti di finali è venuta fuori da un match molto duro contro Alessia Antici 63 36 61 per poi vincere un bel match nonostante ilturno contro Alessandra Fiorillo (2.