Ilfattoquotidiano.it - Taranto, il Comune festeggia la “Magia del Natale”. E sul palco c’è la moglie del boss

Ha generato polemiche, disagi e imbarazzi la presenza suldi Krystel D’Ursi,del presuntoMichele Cicala, nel corso dell’evento organizzato daldiLanel, presentato nei giorni scorsi al Bac-Parco della Musica. La 38enne, a sua volta imputata per riciclaggio aggravato nel processo denominato Petrolmafia, era stata chiamata nella giornata inaugurale, in un momento diverso da quello della politica, per l’aspetto legato alla distribuzione delle pettole. La sua presenza non è passata inosservata. Lei stessa ha condiviso sui social foto e video della manifestazione.Poco prima dell’avvio la serata, l’iniziativa era stata presentata dal vice-sindaco Gianni Azzaro come “un mondo dedicato ai bambini, con momenti di inclusione”. Ma dopo le polemiche, anticipate in un articolo da La Gazzetta del Mezzogiorno, l’amministrazione comunale si è poi affrettata a precisare “di non aver avuto alcun ruolo nelle attività di gestione e animazione dell’evento in quanto, a seguito di regolare affidamento, se ne è occupata direttamente la società Ki.