Cataniatoday.it - Supermercato della droga a San Giovanni Galermo: arrestati due giovani pusher

I carabinieri hanno arrestato, in via Capo Passero, duecatanesi di 22 e 24 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il 22enne era incaricato del contatto diretto con i clienti, e si era sistemato sotto i portici di una palazzina, dove gli investigatori hanno.