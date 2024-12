Feedpress.me - Su TikTok i video delle sue evasioni, ma tra i suoi follower c'erano i carabinieri

Leggi su Feedpress.me

Era ai domiciliari per droga ma, nonostante questo, spesso andava in giro. Sortite fuori casa che puntualmente immortalava conche poi pubblicava su. Tra i, però, c'anche ie così per il 56enne si sono aperte le porte del carcere. E’ accaduto a Lettere, in provincia di Napoli. Idella locale stazione di hanno monitorato ipost e comparato.