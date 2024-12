Anteprima24.it - Su TikTok i video delle sue evasioni, i carabinieri lo ‘seguono’ e incastrano: arrestato

Tempo di lettura: < 1 minutoEra ai domiciliari per droga ma, nonostante questo, spesso andava in giro. Sortite fuori casa che puntualmente immortalava conche poi pubblicava su. Tra i suoi follower, però, c’erano anche i carabineiri e così per il 56enne si sono aperte le porte del carcere.E’ accaduto a Lettere, in provincia di Napoli. Idella locale stazione hanno monitorato i suoi post e comparato icon quellitelecamere di sorveglianza installate attorno alla sua abitazione. Grazie all’analisi dei contenuti, i militari hanno potuto così certificare, e comunicare al Tribunale, ben sei. L’uomo è stato portato in carcere.L'articolo Susue, iloproviene da Anteprima24.