Studenti del liceo Virgilio occupato | I danni c’erano già abbiamo riparato porte e cercato di sistemare i wc

Leggi su Orizzontescuola.it

Glideldi Roma,per 12 giorni, in merito alle notizie sugli incendi avvenuti durante l'occupazione, hanno sottolineato all'Ansa che i roghi citati "non sono stati fatti sui banchi o altro, ma in sicurezza, dietro una rete di ferro che si trova in cortile". Inoltre, hanno specificato che igravi alla scuola "erano già presenti da tempo".L'articolodel: “Igià,dii wc” .