Ilgiorno.it - Stop al semaforo. Cambia la viabilità all’ex Siderurgica

L’incrocio tra la Provinciale 34 (Vittuone-Turbigo) e la 12, quella che porta a Legnano, da ieri non è più regolato da un. Sono iniziati i lavori per le nuove aiuole e le vie di accesso alle diverse direzioni. Un intervento finanziato a scomputo oneri dall’operatore che ha acquistato l’area dell’exInverunese per insediarci un nuovo supermercato della catena Eurospin. L’area ha una superfice di circa 10mila metri quadri. I lavori per la struttura di vendita e i parcheggi avranno inizio appena sarà sistemata la. Il Comune ha completato il programma di riqualificazione, efficientamento e ottimizzazione di diversi impianti semaforici, con sostituzione di paline e lanterne. Gli incroci interessati sono stati quelli di viale Lombardia/via Manzoni-Solferino, viale Lombardia/via Liguria-Magenta, corso Italia e gli incroci di via Palestro e via Varese e via Marconi all’intersezione con le vie Novara e Mantegna.