Oasport.it - Squash, Mondiali a squadre 2024: l’Italia femminile chiude il torneo iridato al 20° posto

Leggi su Oasport.it

Ad Hong Kong (Hong Kong Cina), sede deidi, siil camminodel, che cede alla Corea del Sud e si classifica al 20°assoluto su 23partecipanti, con la sola vittoria contro Macao Cina nell’arco della manifestazione.Nella finale per il 19°sorride alla Corea del Sud, che regolaper 3-0 e relega le azzurre alla 20ma posizione complessiva: Cristina Tartarone si arrende a Hwayeong Eum con il punteggio di 4-11 7-11 7-11, mentre Monica Menegozzi lotta e strappa un game a Chae Won Song, dovendo però capitolare per 8-11 4-11 14-12 3-11, infine Flavia Miceli cede a Bo Ram Ryoo con lo score di 8-11 6-11 8-11., Cristina Tartarone e Monica Menegozzi regalano alla prima vittoria ai2025Finale per il 19°Italia-Corea del Sud 0-3Cristina Tartarone-Hwayeong Eum 4-11 7-11 7-11 0-1 20mMonica Menegozzi-Chae Won Song 8-11 4-11 14-12 3-11 0-1 32mFlavia Miceli-Bo Ram Ryoo 8-11 6-11 8-11 0-1 22mMASCHILEFinale per il 25°Italia-Cina domani