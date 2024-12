Sport Barbaro | Riconferma come presidente Asi è grande gioia e responsabilità

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – “Emozioni enormi, perché passare per lo scrutinio segreto è sempre unaemozione. L'essere confermato con questa percentuale altissima, da un lato mi fa immensamente felice, e dall'altro raddoppia lache mi è stata confermata. Per cui io dovrò lavorare ancora di più per soddisfare tutte le persone che ancora credono nella .