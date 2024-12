Liberoquotidiano.it - Sport, Abodi: "Asi è un'eccellenza dello sport italiano"

Roma, 14 dic. - (Adnkronos) - “Non ci sono mai stati distanze con Asi, le differenze di ruoli sono state esperienze anche esaltanti. Un lavoro quotidiano lungo 3 anni scandito dall'impegno di voi appassionati, competenti, umani, che ha consentito all'ente di affermarsi e di essere un'. Ed è bello anche immaginare che in trent'anni si associno poi al futuro, scandito a questo punto dalla famiglia elettiva che ogni quattro anni mette nella condizione questo ente di fare un po' l'esame di coscienza per vedere come migliorarsi per il prossimo quadriennio”. Sono queste le parole di Andrea, ministro, in occasione dell'XI Assemblea Nazionale dell'Associazioniive e sociali italiane, tenutasi a Roma, per la votazione presidenziale. Fondato nel 1994 e riconosciuto dal Coni, l'ente conta oggi oltre 1,4 milioni di tesserati, atleti, dirigenti, tecnici, arbitri e giudici di gara, e promuove sul territorio nazionale 652 disciplineive.