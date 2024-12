Speologa infortunatabloccata in grotta

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.45 Una speleologa è rimasta intrappolata a quota 585 metri nellaAbisso Bueno Fonteno, provincia di Bergamo. L'allarme è arrivato nella serata di ieri dai compagni di spedizione che sono riusciti a risalire, chiedendo aiuto per l'escursionista infortunata. La donna è bloccata a 4 ore di cammino dall'ingresso. Per soccorrerla,sono mobilitati Cnsas (Soccorso alpino e speleologico),Vigili del fuoco,Carabinieri Previsti tempi lunghi, anche per la difficoltà di trasportare l'infortunata