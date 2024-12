Quotidiano.net - Speleologa intrappolata, uno stesso incidente nel 2023

Si chiama Ottavia Piana larimastada ieri sera nella grotta Bueno Fonteno nella Bergamasca. Bresciana di 32 anni, Piana era rimasta bloccata nella stessa grotta nel luglio dell'anno scorso, quando rimase per due giorni in un punto non lontano da quello dove si trova ora.