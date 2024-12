Bresciatoday.it - Spaventoso schianto tra auto: tre feriti in ospedale, uno è in gravi condizioni

Un grave incidente si è verificato sull'strada A4 nella tarda serata di sabato 14 dicembre, intorno alle 23:50. Duesi sono scontrate nel tratto compreso tra i caselli di Brescia Ovest e Brescia Centro, in direzione Venezia; le cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle.