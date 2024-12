Oasport.it - Sollevamento pesi, Cina e Armenia vincono le ultime due gare dei Mondiali a Manama

Va ufficialmente in archivio anche la decima e ultima giornata dei Campionatidi2024, in corso di svolgimento a(in Bahrein) fino a domenica 15 dicembre, valevole come ultimo grande evento della stagione internazionale e prima rassegna iridata assoluta del nuovo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028.Il primo titolo del giorno è stato assegnato alla cinese Yan Li, che ha sbaragliato la concorrenza neimassimi (+87 kg) femminili infliggendo dei distacchi siderali alla concorrenza. La giovane asiatica si è imposta con 324 kg di totale, stabilendo il nuovo record mondiale di strappo con 149 kg e completando la tripletta con l’oro di slancio (175 kg). Podio completato dalle sud coreane Park Hyejeong e Son Younghee, argento con 295 e bronzo con 280 kg.