Agi.it - Sofia Goggia trionfa nel supergigante di Beaver Creek

Leggi su Agi.it

AGI -ha centrato l'impresa vincendo ildi, il primo della stagione di Coppa del mondo ma soprattutto a dieci mesi dal brutto infortunio al piede occorso in allenamento a Ponte di Legno.ha vinto in 1'03"90 precedendo la svizzera Lara Gut-Behrami di 48 centesimi e di 55 l'austriaca Ariane Raedler. Per la campionessa bergamasca delle Fiamme Gialle si tratta della vittoria numero 25 in Coppa del mondo.da Valle d'Astino, in provincia di Bergamo, nel parterre della pista 'Birds of Prey' la chiamano già l''immortale' dopo una prestazione superlativa al termine della quale ha rifilato un pesante distacco a una fuoriclasse del calibro dI Gut-Behrami, quasi mezzo secondo. A 314 giorni dal dramma di Ponte di Legno (era il 5 febbraio), 'Sofi' è tornata a guardare tutte dall'alto verso il basso.