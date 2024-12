Agi.it - Sofia Goggia non finisce di stupire, seconda nella discesa libera dopo il rientro dall'infortunio

Leggi su Agi.it

AGI - E' un secondo posto che equivale ad un'impresa. Immensaritornata alle competizionil'ennesimo, e operazione, ha centrato subito il podio in Coppa del mondo. L'azzurra è giunta, la prima della stagione che precede quella dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, a Beaver Creek a soli 16 centesimi'austriaca Cornelia Huetter che ha vinto in 1'32"38. Scesa col pettorale 7,aveva segnato il miglior tempo poi battutoa 32enne di Graz al suo settimo successo in Coppa è andata al cancelletto forte della coppetta di specialità. L'azzurra, un mese più giovane dell'austriaca, a 313 giorni dal drammaticoin allenamento a Ponte di Legno - frattura della tibia e del malleolo tibiale destro immediatamente ridotta chirurgicamente - è tornata a sorridere sul podio di Coppa, il numero 55 della carriera, il ventesimo secondo posto.