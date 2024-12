Ecodibergamo.it - Sofia Goggia: «Contenta e grata, in estate vicina a mollare tutto»

Leggi su Ecodibergamo.it

SCI. L’emozione e la felicità della sciatrice bergamasca al rientro in gara dopo dieci mesi d’assenza. Domenica 15 dicembre di nuovo in pista per il superG.