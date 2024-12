Oasport.it - Simone Cerasuolo a 6 centesimi dal podio mondiale: “Il rammarico c’è, ma il 50 è anche questo”

Leggi su Oasport.it

sfiora l’impresa e si ferma a soli 6dalnella finale dei 50 rana ai Campionati Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta, in corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest (in Ungheria). Prestazione di alto livello per il romagnolo, che si è attestato in quarta posizione con un ottimo 25.62 ritoccando il proprio personale.“Peccato, veramente. Penso di aver fatto una bella gara, forse ho lasciato quei 6nell’arrivo. È un peccato perché comunque oggi mi sentivo bene. Ci abbiamo provato, io ce l’ho messa tutta. È comunque il mio personale, quindi non posso non essere felice, però ilper la medaglia c’è. Il 50 è, mi dispiace“, le parole a caldo dell’azzurro ai microfoni di Rai Sport.è stato preceduto in finale solamente dal cinese Qin Haiyang, oro con 25.