Si schianta, ferita una ragazza

La strada che collega Acquaviva Picena a San Benedetto, passando per la Valle del Forno e via Carnia, è stata teatro di un nuovo fuori strada. L’incidente è accaduto ieri mattina poco prima delle ore 9 ed ha visto coinvolta la giovane D. N. non ancora diciannovenne, che era alla guida di una Fiat 500. Dopo la sbandata, l’auto è finita fuori strada adagiandosi su di un fianco. Laè stata soccorsa dal personale della potes-118 che l’ha trasportata al pronto soccorso di San Benedetto. Dopo gli accertamenti è stata dimessa con una prognosi di pochi giorni. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato la carreggiata e riattivato la circolazione veicolare. I rilievi di legge sono stati eseguiti da una pattuglia dei carabinieri di Acquaviva Picena L’incidente è accaduto in via Carlo Alberto dalla Chiesa, lungo la discesa poco fuori del centro abitato di Acquaviva.